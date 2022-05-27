Evde bulunan 3 cesetle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı! Genç kadın son anlarında "Polis" diye bağırmış - Haberler

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Evde bulunan 3 cesetle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı! Genç kadın son anlarında "Polis" diye bağırmış

Haberler.com - 3. Sayfa
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İstanbul Şişli'de bir evde 3 ceset bulundu. Sabah saatlerinde eve silahla gelen bir şahıs, eski kız arkadaşı ile onun yeni sevgilisi olduğu düşünülen genci öldürüp intihar etti. Mahalledeki görgü tanıkları, silah seslerinden önce genç kadının "Polis, polis" diye bağırdığını söyledi.

Şişli'deki sabah 07.00 sıralarında Fulya Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3. katındaki daireden iddiaya göre silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri Ö.A (29) isimli genç kız ile Y.S.B (34) ve B.V (27) isimli şahısları ölü buldu.

ALTINDAN ESKİ SEVGİLİ DEHŞETİ ÇIKTI

Yapılan ilk incelemelere göre Y.S.B isimli saldırgan, önce eski sevgilisi B.V. isimli genç kızı silahla vurdu. Y.S.B ardından eski kız arkadaşıyla birlikte yaşadığı iddia edilen Ö.A.'yı vurup intihar etti. B.V. ile Ö.A olay yerinde hayatını kaybetti. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Evde bulunan 3 cesetle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı! Genç kadın son anlarında 'Polis' diye bağırmış

"POLİS, POLİS" DİYE BAĞIRMIŞ

Nurettin Akkaya isimli emlakçı ise, "Duyduğum kadarıyla saat 07.30 - 08.00 aralarında kadın bağırmış polis polis diye. Ondan sonra silah sesi duyulmuş. Adam herhalde önce kadına sonra kendisine sıkmış. Oturanları tanımıyorum. 30 senedir burada oturuyorum ama hiç böyle bir olayla karşılaşmadım. Üçüncü kişiyi bilmiyorum." dedi.

Haberler.com - 3. Sayfa

Polis, Şişli, Fulya, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

erman genç :

Anne Baba HElali haramı anlatır Evlilik harici ilişkilerin hayırlı olmadığını huzur getirmeyeceğini öğretir, Milletin eline kızının geleceğini verir onu Erkeklerin oyuncağı ederse, bu azgınlar Allahtan korkmazlar Size Cesedini verir,,,!

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