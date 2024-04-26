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Eteği çok kısa olan genç kıza tepki göstermek için kızın eteğini aşağı çeken kadın, büyük tepki çekti

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ABD'nin Utah eyaletinde devlet çalışanı bir kadın, genç bir kızın eteğini indirerek skandal yarattı. Olay, bir restoranda yaşandı ve TikTok videosunda yayınlandı. Ida Ann Lorenzo adlı kadın, genç kıza eteğinin çok kısa olduğunu belirterek uygunsuz teşhir ihbarında bulunacağını söyledi. Ancak genç kızın arkadaşları, kızın 18 yaşından büyük olduğunu ve Lorenzo'nun ona dokunmaması gerektiğini belirtti.

48 yaşındaki Ida Ann Lorenzo, bir genç kızın eteğini indirdikten sonra, devlet çalışanı olduğunu belirterek kendini bir grup genç kıza tanıttı. Bu anlar bir TikTok videosunda kaydedildi ve viral oldu.

Lorenzo, genç kıza, tekrar bu şekilde görürse Çocuk Koruma Servislerini arayacağını söyledi ve polise uygunsuz teşhir ihbarında bulunacağını belirtti. Mağdurun arkadaşları, Lorenzo'ya kızın 18 yaşından büyük olduğunu ve ona dokunmaması gerektiğini söylediler.

Utah Başsavcısı Sean Reyes, kadının cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandığını ve daha sonra serbest bırakıldığını belirtti.

ABC4'e göre, Lorenzo, genç kızın eteğinin çok kısa olduğunu ve etek altı tüylerinin göründüğünü polise anlattı. Restoranda küçük çocuklar olduğunu ve personelin müdahale etmediğini belirterek, bu yüzden eteği kendisinin indirdiğini ifade etti.

Olayın videosu internete düştükten sonra Lorenzo, devlet çalışanı olduğunu ve tehdit edildiğini iddia ederek 911'i aradı.

Mağdur genç kız pazartesi günü polise başvurarak cinsel saldırıya uğradığını bildirdi. Genç kız, Lorenzo'nun eteğini çekip kalçasına dokunduğunda kendisini 'tacize uğramış' hissettiğini ifade etti.

Olayı doğrulayan birkaç tanık ifade verdi. Tanıklardan biri olan CC Snow, yaşadıklarını anlatan bir TikTok videosu yayınladı ve restoran müdürünün Lorenzo'ya oturmasını istediğini belirtti. Snow, yaşananları "gerçek olamayacak kadar saçma" olarak nitelendirdi.

Eteği çok kısa olan genç kıza tepki göstermek için kızın eteğini aşağı çeken kadın, büyük tepki çekti

Eteği çok kısa olan genç kıza tepki göstermek için kızın eteğini aşağı çeken kadın, büyük tepki çekti

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Utah Suç Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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