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Eşyalarını almaya geldiği evi ateşe verdi! 4 çocuk annesi alev alev yandı

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Diyarbakır'da eşiyle tartıştıktan sonra ayrı yaşamaya başlayan 4 çocuk annesi B.A., eşyalarını almak için geldiği evi ateşe verdi. Olayın ardından alevlerin arasında kalan B.A., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kadının yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Diyarbakır'da tartıştığı eşi U.A. ile bir süredir ayrı yaşayan 35 yaşındaki 4 çocuk annesi B.A., eşyalarını almak için geldiği evi ateşe verdi. Alevlerin arasında kalan B.A., ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

ELİYLE ATEŞE VERDİĞİ EVDE KENDİSİ DE YANDI

Olay, dün gece, Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, B.A. ile U.A. arasında 3 aydır yaşanan tartışma sonrası, 4 çocuk annesi B.A. evi terk etti. B.A., dün gece, ismi öğrenilemeyen bir yakınıyla birlikte eve gelip eşyalarını almak istedi.

Eşyalarını almaya geldiği evi ateşe verdi! 4 çocuk annesi alev alev yandı

İçeri girdikten sonra evi ateş veren B.A. da alevlerin arasında kalıp yandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü.

Eşyalarını almaya geldiği evi ateşe verdi! 4 çocuk annesi alev alev yandı

Vücudunda yanıklar oluşan B.A., ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan B.A.'nın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Öte yandan, yangın sonrası olay yerinde B.A.'ya ait eşarp bulundu. Yangının ardından kullanılamaz hale gelen evde, polisin incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Çocuk Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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