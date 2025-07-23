Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni

Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni
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Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişinin şehit olduğu orman yangınında alevlerin arasından kurtarılan personelin görüntüleri ortaya çıktı. Ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı personelin "Kurtarın beni" diyerek feryat ettiği duyuldu.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişi şehit oldu. 14 orman işçisi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni

ALEVLERİN ARASINDAN KURTARILDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Yangında yaralanan personellerden birinin alevlerin arasından kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni

"KURTARIN BENİ" DİYEREK FERYAT ETTİ

Ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı personelin "Kurtarın beni" diyerek feryat ettiği duyuldu.Daha sonrasında ise ayakta durmakta güçlük çektiği görülen personelin "Yanıyorum. Kurtarın beni. Su verin. Bacaklarım yanıyor." dediği ve kendisini yere bıraktığı görüldü.

Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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