Eskişehir'de Porsuk Çayı'na Atlama Tehdidi: Sivil Polislerden Nefes Kesici Operasyon

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na Atlama Tehdidi: Sivil Polislerden Nefes Kesici Operasyon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na atlamaya çalışan bir kadın, sivil polis ekipleri tarafından gondola binecek şekilde yapılan operasyonda kurtarıldı. Kadın hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na atlamaya çalışan kadın, turist gibi gondola binen sivil polis ekipleri tarafından nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı.

Olay, saat 13.10 sıralarında Adalar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 45 yaşındaki H.A. isimli bir kadın şahıs, Porsuk Çayı'nın kenarına indi. Daha önceden aynı bölgede suya atladığı bilinen kadını tanıyan çevre esnafı ve durumdan şüphelenen vatandaşlar 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, suyun kenarında, "Gelmeyin, atarım kendimi" diye bağıran kadını ikna etmeye çalıştı.

Turist taklidi yapan ekiplerden nefes kesen operasyon

Suyun kenarında duran H.A.'nın konuşarak ikna edilememesi nedeniyle ekiplerin aklına başka bir fikir geldi. Ekiplerin bir bölümü konuşarak kadının suya atlamasına engel olurken, sivil polisler ise iskeleye giderek turist gibi gondola bindi. Fırsat kollayan ekipler, kadının telefon ile görüntülü konuştuğu ve dikkatinin dağıldığı anda harekete geçti. Önce gondol üzerindeki sivil polisler, ardından bariyerlerin arkasındaki üniformalı polisler kadını tutarak suya atlamasına engel oldu. Nefes kesen operasyonu film gibi izleyen vatandaşlar polis ekiplerini alkışladı. O anlar cep telefonu kameraları ile anbean kayıt altına alındı.

Kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı

Porsuk Çayı'ndan uzaklaştırılan ve gözyaşları içerisinde kalan H.A., çevredeki bir kafeye oturtularak sakinleştirilmeye çalışıldı. Güçlükle sakinleştirilen kadını sağlık ekipleri teslim aldı. Ambulansta müdahale edilen kadının kontrol amacıyla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Alevlerin sardığı ilimizle ilgili beklenen haberi Bakan Yumaklı verdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız

Bakan Fidan ilk kez böyle konuştu: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
Hakkındaki iddia Akşener'i çileden çıkardı: Ben artık bıktım, kesinlikle yalan

Hakkındaki bomba iddia sonrası sessizliğini bozdu
Tatil İçin ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen isyan etti

Tatilde çileden çıktı! ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen'den şaşırtan itiraf
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Leroy Sane! Daha ilk maçından kriz çıkardı

Yok artık Leroy Sane! Daha ilk maçından kriz çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.