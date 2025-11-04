Haberler

Eskişehir'de Özel Gereksinimli Çocuk Annesi Kadın Bıçakla Hayatını Kaybetti, Oğlu Gözaltında

Güncelleme:
Eskişehir'de özel gereksinimli iki çocuk annesi 70 yaşındaki Safiye Y., evinde bıçakla yaralanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, maktulün oğlu emniyete götürüldü.

Eskişehir'de evinde bıçakla yaralanıp hayatını kaybeden özel gereksinimli iki çocuk annesi 70 yaşındaki kadının ölümüyle alakalı geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olayla ilgili maktulün oğlu, işlemleri için emniyete götürüldü.
Olay, Emek Mahallesi Uluselvi Sokak'ta bulunan Kardeşler apartmanının birinci katındaki 1 numaralı dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ikamette yaşayan özel gereksinimli iki çocuk annesi 70 yaşındaki Safiye Y. isimli kadının bıçakla yaralandığı yönünde 112 Acil sağlık ekibine ihbarda bulunuldu. Ekipler olay yerine gelirken yaşlı kadının hayatını kaybettiği bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bahse konu adrese giren ekipler, konuyla alakalı inceleme başlattı.
Olayda makutülün özel gereksinimli oğlu U.Y. işlemleri için emniyete götürüldü. Safiye Y. isimli kadının diğer özel gereksinimli oğlunun bakımevinde olduğu öğrenildi. Safiye Y. isimli kadının cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
