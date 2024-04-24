Eskişehir'de Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 2024 ile 2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde öğrencilerin trafik kurallarına uymaları yönünde farkındalığı artırmak amacıyla çalışma yapıldı.

2023 ve 2024 Eğitim Öğretim yılı süresince Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesiyle Eskişehir çocuk trafik eğitim parkında 11 bin 820 öğrenciye akülü ve aküsüz araçlar ile dönel kavşaklarda geçiş önceliği, yaya geçitlerinde yavaşlamak ve durarak yayalara yol vermek ile kask kullanımı gibi konularda uygulamalı trafik eğitimi verildi. - ESKİŞEHİR