Eskişehir'de feci trafik kazası: 2 kadın hayatını kaybetti
Haberler

Eskişehir'de feci trafik kazası: 2 kadın hayatını kaybetti

Eskişehir'de feci trafik kazası: 2 kadın hayatını kaybetti
Güncelleme:
Eskişehir Odunpazarı'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, refüjde bekleyen iki kadına çarptı. Yaralanan kadınlar hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

  • Eskişehir'deki trafik kazasında Serap Kösence (53) ve Ümit Öncel (59) isimli iki kadın hayatını kaybetti.
  • Kaza, Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi Zümrüt Caddesi üzerinde meydana geldi.
  • Adnan U. idaresindeki 26 UC 257 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yayalara çarptı ve Nidal A. idaresindeki 26 AIT 625 plakalı otomobil de yayalara çarptı.

Eskişehir'de sabah saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında yaralanan yayalardan ikisinin de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Kaza, Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi Zümrüt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adnan U. idaresindeki 26 UC 257 plakalı otomobil, şehir merkezi istikametine ilerlerken yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Araç, banketlere vurduktan sonra savrularak refüje çıktı.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Araç, o esnada yolun karşı tarafına geçmek için refüjde bekleyen Serap Kösence (53) ve Ümit Öncel (59) isimli kadın yayalara çarparak karşı şeride düşürdü. Seyitgazi istikametinde ilerleyen Nidal A. idaresindeki 26 AIT 625 plakalı otomobil de yola savrulan yayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki yaya da yaralandı. Olay yerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Serap Kösence (53) ve Ümit Öncel (59) isimli kadınların hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Kaza belaların tek sebebi Tayyıp

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPole star:

Bilinmeyen neden mi olur, ıslak yolda kabak lastikle hız yaparsan daha ne olacaktı???

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Mohamed:

Yatırım, kazancı en üst düzeye çıkarmak ve riskleri en aza indirmekle ilgilidir. Nelson'ın platformu ve stratejisi sayesinde sürekli kâr elde ettim. Sadece bu ay, yatırımımla 417.000 dolar kazandım. Rehberlik için Telegram'da "Nildatrading" adresinden kendisine ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
