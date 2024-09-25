Eskişehir'de Cinayet Davasında Sanığa 28 Yıl Hapis

Eskişehir'de geçtiğimiz yıl 'yan bakma' yüzünden göğsünden bıçaklanan 23 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kavga ile ilgili gerçekleştirilen duruşmada cinayeti işleyen sanığa 2 ayrı suçtan 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Olay, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde meydana gelmişti. 3 Ağustos gecesi yaşanan olayda, işçi servisi bekleyen iki grup arasında 'yan bakma' meselesinden çıkan kavgada 23 yaşındaki Ali Aksu, Ahmet T. (23) tarafından göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Ali Aksu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılan çalışmalar neticesinde cinayet zanlısı Ahmet T. ve olayla ilgisi olduğu tespit edilen A.K., H.U., M.K., B.U., M.S., B.S., K.Ç. ve S.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1'i çocuk 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ahmet T. tutuklanırken, K.Ç., M.S., B.U. ve A.K. adli kontrol şartıyla, diğer 4 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 23 yaşındaki Ali Aksu'yu göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Ahmet Tıkız (23) ile tutuksuz sanıklar Müjdat S., Kerem Ç., Batuhan U. ile taraf avukatları ve hayatını kaybeden Aksu'nun yakınları katılım gösterdi.

"Bıçağı rastgele savurdum, Aksu'yla bir husumetim bulunmuyordu"

Sanık Ahmet Tıkız, duruşmada savunma yaptı. Meydana gelen olay esnasında kasıtlı hareket etmediğini söyleyen Tıkız, bıçağı rastgele savurduğunu ve kimseye kasıtlı bıçak savurmadığını ifade etti. Tıkız, maktul Ali Aksu'ya karşı bir husumetinin bulunmadığını dile getirirken, sanık Kerem Ç. ise, olayın dağılması amacıyla kuru sıkı tabancayla havaya ateş açtığını ve olayda kasıt olmadığını kaydetti.. Kerem Ç. ayrıca, maktulü tanımadığını ve baş sağlığı dilediğini belirtti.

"Ben damadım ve kızımı savunmak zorunda kaldım"

Kimseyi kasten yaralamadığını öne süren sanık Müjdat S., "Olay yerine tedbir amaçlı gittim. Kızım ve damadım için olay yerine gittim. Namus meselesi olduğu için tahrik altındaydım. Kamera görüntüleri damadımla kızımın olduğu yere ilişkindir. Asıl olay yerini göstermemektedir. Karşı taraftan kimseyi tanımıyorum. Ben damadım ve kızımı savunmak zorunda kaldım" dedi.

Sanığa 28 yıl 1 ay 15 gün ceza verildi

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından kararını açıkladı. Heyet, tutuklu sanık Ahmet Tıkız'a 'kasten öldürme' suçundan iyi hal indirimiyle 25 yıl, aynı olayda H.U'ya yönelik eylemi nedeniyle 'kasten yaralama' suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası, tutuksuz sanıklardan Kerem Ç.'ye 'silahla tehdit' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası, sanıklardan Müjdat S'ye 'yaralama', Batuhan U'ya ise 'hakaret' suçundan adli para cezası verilmesine ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.

Aile verilen cezayı yeterli bulmadı

Aksu'nun ailesi sanık Ahmet Tıkız'a verilen 25 yıllık hapis cezasında iyi hal indirimi uygulanarak verilen cezayı çok az bulduklarını söyledi. Ailenin avukatı Gencer Farmaka ise, Tıkız'a verilen hapis cezasına itiraz etti. Avukat Farmaka, kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne (istinaf) taşıyacaklarını açıkladı. - ESKİŞEHİR