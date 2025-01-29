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Eskişehir'de biber gazı kullanımına yasak getirildi

Eskişehir'de biber gazı kullanımına yasak getirildi
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, eğitim almamış ve sertifikası bulunmayan kişilerin biber gazı bulundurmasını yasakladı.

Eskişehir'de eğitim almayan ve sertifikası bulunnmayan kişilerin biber fazı bulundurmasının yasaklandığı açıklandı.

ESKİŞEHİR'DE BİBER GAZI KULLANIMINA YASAK

Eskişehir'de dikkat çeken bir karar alındı. Şehir genelinde sertifikası bulunmayan ve eğitim almamış kişilerin yanlarında biber gazı taşıması yasaklandı.

Karar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2025/24 Sayılı Eskişehir Valiliği oluru ile gaz spreylerinin (biber gazı) sağlık sorunu olan kişilerde olumsuz etki bırakabileceği ve eğitimsiz kişilerin kullanımına sunulmasının genel güvenlik asayiş yönünden sakınca doğurabileceği nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı ve Özel Güvenlik Teşkilatı (eğitim almış, sertifikası bulunan) dışındaki tüm kişi ve kuruluşların biber fazı bulundurması, taşıması ve kullanması yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de biber gazı kullanımına yasak getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

valilik yasaklama kararını veremez. sadece para cezası verilebilir. anayasa mahkemesinden döner bu iş. kanun çıkması lazım. haberi yazan düzgün yazsın.

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

millet kendini korumak için napacak parfüm mü sıkacak

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Gunde iki kadin katlediliyor afganistanda bile olmuyor bunlar.

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Millet sallama bicakla gezerse kadınların biber gazìna her türlü haklarì var

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

En guzeli erkekleri sapik konumdan cikarin artik arkadas

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

kendini korumak için kullanan kadınlar ne yapcak sokakta

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Haber YorumlarıSevmek Zamanı:

Kendimizi korumak için bıçak çekeceğiz anlaşıldı…

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