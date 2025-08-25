Ailesiyle kavga edince kendisini odaya kilitledi, devreye özel harekat girdi

Ailesiyle kavga edince kendisini odaya kilitledi, devreye özel harekat girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de ailesiyle ettiği kavganın ardından kendisini bir odaya kapatan adam, özel harekat polislerini alarma geçirdi. Saatler süren ikna çabalarına rağmen kapıyı açmayan şahıs, ekiplerce zor kullanılarak odadan çıkartıldı. Bindirildiği ambulansın içerisinden annesine seslenerek "Bir şeyim yok, niye polisi arıyorsunuz?" diyen şahıs, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesi'nde yer alan 2 katlı müstakil bir evin 1. katında oturan S.Ö. isimli şahıs, bilinmeyen bir sebeple ailesiyle kavga etti.

Eskişehir'de Aile İçi Kavga ve Özel Harekat Operasyonu

AİLESİYLE KAVGA ETTİ, KENDİSİNİ ODAYA KİLİTLE D İ

Yaşanan kavganın ardından kendisini evin içerisindeki bir odaya kilitleyen şahsın kendisine zarar vermesinden endişelenen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin saatlerce ikna etmeye çalıştığı S.Ö., odadan dışarı çıkmadı.

Eskişehir'de Aile İçi Kavga ve Özel Harekat Operasyonu

DIŞARI ÇIKMAYINCA DEVREYE ÖZEL HAREKAT GİRDİ

Annesinin de sözlerine kulak vermeyen şahsın kendisini kapattığı odadan çıkartılması için adrese itfaiye ve Özel Harekat Timi sevk edildi. Özel harekat polislerini de dinlemeyen şahıs, ekiplerce zor kullanılarak odadan çıkartılarak ambulansa bindirildi. Mahalle sakinleri ise yaşananları endişeli gözlerle takip etti.

Eskişehir'de Aile İçi Kavga ve Özel Harekat Operasyonu

"NİYE POLİSİ ARIYORSUNUZ?"

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği S.Ö., ambulansın içerisinden annesine seslenerek, "Annecim, niye böyle yapıyorum ben? Size bir şeyim yok. Niye polisi arıyorsunuz? Allah aşkına, ne yaptım ben size?" dedi. Zaman zaman öfkelenerek sesini de yükselten şahıs, polis ekiplerince sakinleştirildi.

Eskişehir'de Aile İçi Kavga ve Özel Harekat Operasyonu

HASTANEYE KALDIRILDI

Kafasında küçük bir kanama olduğu görülen şahıs, ambulansta pansuman yapılmasının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: Güney Kore'de bir tür devrim var gibi görünüyor

Trump, o ülkeyi işaret etti: Bir tür devrim var gibi görünüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ile 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz

Baba ile 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Kurşun yağdırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.