Eski nişanlısını okul önünde bacağından vurdu! Dehşet anları kamerada

Eski nişanlısını okul önünde bacağından vurdu! Dehşet anları kamerada
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Eski nişanlısını okul önünde bacağından vurdu! Dehşet anları kamerada
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hakan M., sokakta karşılaştığı eski nişanlısı Asel Y.'yi bir ilkokulun önünde tabancayla bacağından vurdu. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralı kadına ilk müdahaleyi okul önünde bekleyen kadın veliler yaptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hakan M. (36), sokakta karşılaştığı eski nişanlısı Asel Y.'yi (29) bir ilkokulun önünde tabancayla bacağından vurdu. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, Aysel Y.'nin yardımına çocuklarını almak için bekleyen kadın veliler koştu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki İshakpaşa İlkokulu önünde meydana geldi. Hakan M. ve sokakta karşılaştığı eski nişanlısı Asel Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Hakan M., Asel Y.'ye tabancayla ateş açtı. Sağ bacağına isabet eden mermiyle kanlar içinde kalan Asel Y. yere düşerken, Hakan M. koşarak uzaklaştı.

Eski nişanlısını okul önünde bacağından vurdu! Dehşet anları kamerada

YARDIMINA VELİLER KOŞTU

Bu arada olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Hakan M.'nin taksi durağının önünde konuştuğu Asel Y.'ye cebinden çıkardığı tabancayla yakın mesafeden ateş ettiği, yaralanan kadın acı içinde kıvranırken, şüphelinin koşarak kaçtığı görüldü. Saldırının bir ilkokulunun önünde meydana geldiği, Asel Y.'nin yardımını da çocuklarını almak için okul önünde bekleyen velilerin koştuğu da görüntülere yansıdı.

Eski nişanlısını okul önünde bacağından vurdu! Dehşet anları kamerada

İLK MÜDAHALEYİ KADINLAR YAPTI

Asel Y.'ye ilk müdahaleyi, çocuklarını almak için ilkokulun önünde bekleyen kadın veliler yaptı. Bir kadın Asel Y.'nin bacağına tampon yaparken, bir başkası ise güneşten etkilenmemesi için başında şemsiye ile bekledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan Asel Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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