Eski Eşini Öldüren Adam: Bundan 10 sene önce kadın cinayet mi vardı? Ne zamandan beri namus kadın cinayeti olmuş?

Başkentte eski eşi Pelin Ceylan'ı (47), sokakta tabancayla vurarak öldüren tutuklu sanık Mehmet Eroğlu'nun (56) hakkında 'eski eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan ise 1 yıl 30 gün hapis cezası verildi. Ayrıca sanık hakkında takdiri indirim ve haksız tahrik hükümleri de uygulanmadı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Eroğlu ve taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısının celse arasında sunduğu mütalaanın tekrar okunmasından sonra sanığa dosyanın karara bağlanacağını söylemesi üzerine son sözleri soruldu.

"Bu davada tamamen suçsuzum"

Söz alan sanık Eroğlu, olaydan önce Aile Sosyal Politikalar Bakanlığını aradığını eski eşi ile ilgili konuştuğunu bakanlık avukatını tehdit ettiğini söyleyerek, "Eğer çocuklarıma bir şey olursa 'seni öldürürüm' dedim. Ben bu davada tamamen suçsuzum, zor durumda kaldım. Bundan 10 sene önce kadın cinayet mi vardı? Ne zamandan beri namus kadın cinayeti olmuş? Kadın adamdan boşanıyor sonra kadın fahişe oluyor sonra adam suçlu. Keşke öfkeme hakim olsaydım. Önce Allah'a sonra size güveniyorum" dedi.

"Takdiri indirim ve haksız tahrik hükümleri de uygulanmadı"

Sanık ve avukat beyanları sonrasında kararı açıklayan mahkeme, sanık Eroğlu hakkında, 'eski eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan ise 1 yıl 30 gün hapis cezası verdi. Ayrıca sanık hakkında takdiri indirim ve haksız tahrik hükümleri de uygulanmadı.

Olayın geçmişi

Çankaya ilçesinde 12 Aralık 2022'de Mehmet Eroğlu, 3 yıl önce boşandığı Pelin Ceylan ile markette karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Eroğlu, yanında bulunan tabancayla sokakta Ceylan'ı vurdu. Etrafa tehditler savuran Eroğlu, yere yığılan Ceylan'a bir kez daha ateş etti. Bir süre elindeki tabancayla eski eşinin başında bekleyen ve kimseyi yaklaştırmayan Eroğlu, daha sonra kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Eroğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağır yaralanan Ceylan ise 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Mehmet Eroğlu hakkında, 'eski eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hazırlanan iddianame, Ankara 16'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. - ANKARA