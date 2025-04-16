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Eski eşi ile komşularını darbedip, evi yaktı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde 60 yaşındaki bir erkek, boşandığı Makbule Küçük ile 2 komşusunu darbettikten sonra eski eşinin evini ateşe verdi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 60 yaşındaki Ramazan A. isimli erkek, sabah saatlerinde eski eşi Makbule Küçük'ün Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evine geldi.

Eski eşi ile komşularını darbedip, evi yaktı

ESKİ EŞİ İLE KOMŞULARINI DARBEDİP, EVİ ATEŞE VERDİ

Burada belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmanın ardından Küçük'ü darbeden Ramazan A., sesi duyup tarafları ayırmayan gelen komşuları Mehmet Kula ile Hatice Kula'yı da darbetti. Ramazan A., daha sonra Küçük'ün evini ateşe verip, kaçtı.

Eski eşi ile komşularını darbedip, evi yaktı

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Polis, Ramazan A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Eski eşi ile komşularını darbedip, evi yaktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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