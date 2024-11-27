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Yanarak can veren kadının oğlundan kan donduran ifade: Annem yanarken o gülüyordu

Yanarak can veren kadının oğlundan kan donduran ifade: Annem yanarken o gülüyordu
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde eşi Hanife Yılmaz'ı benzinle yakarak öldürdüğü iddia edilen Hasan Bulut'un yargılanmasına başlandı. Hanife Yılmaz'ın oğlu Halil A. "Hasan ellerini kollarını bağlayarak gülüyordu. Benzin şişesi Hasan'ın ayağının dibindeydi. Çakmağı attığını gördüm" dedi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde eşi Hanife Yılmaz'ı benzinle yakarak öldürdüğü iddiası ile tutuklanan şahsın yargılanmasına başlandı.

"EŞİMİ YANARKEN GÖRÜNCE KALAKALDIM"

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, tutuklu yargılanan Hasan Bulut'un (45) savunması ile başladı. İlk ifadesinde olay yerinde olmadığını ve markete gittiğini söyleyen Bulut'un çelişkili ifadeleri duruşmaya damga vurdu. Bulut, "Ben markete gitmedim, böyle bir şey söylemedim, olay yerindeydim, kendimde de değildim" dedi. Tanıkların Hasan Bulut'un yangına müdahale etmediği, hareketsiz durduğunu söylemelerine cevap veren Bulut, "Eşimi yanarken görünce kalakaldım" dedi.

"KISKANÇLIK KRİZİNE GİRMİŞ"

Bulut, "Eşim alkol kullanıyordu. Son zamanlarda eşimin psikolojisi bozuldu. Alkollü olduğu zamanlar kendisini kaybederdi. Olay günü Bodrum Mumcular'dan gelmiştim. Eşim yine alkollüydü. Kıskançlık krizine girmiş. Geç kaldım diye bağırdı. Eşim kendisini ateşe verdi. Çocuklar içerideydi. Eşim gözümün önünde yanıyordu. Donakaldım. Komşular ambulansı aradı. Ambulansla hastaneye gittik" dedi. Bulut son olarak benzini ateşleyen çakmağı görmediğini söyledi.

"HASAN ELLERİNİ KOLLARINI BAĞLAYARAK GÜLÜYORDU"

Hanife Yılmaz'ın oğlu Halil A. ise, "Ben Milas'ta çalışıyordum. Bir haftalığına Muğla'ya geldim. Hasan Mumcular'dan döndü. Hasan ile annem tartışıyorlardı. Hasan 'Sizden bıktım cezaevine girsem de sizden kurulsam' dedi. Annemle tartıştılar. Dışarı çıktılar. Ben mutfaktan tuvalete giderken, 'Seni de evi de yakarım' dediğini duydum. Tuvaletten çıktım. Annem yanıyordu. Söndürmek için uğraştım. Hasan ellerini kollarını bağlayarak gülüyordu. Benzin şişesi Hasan'ın ayağının dibindeydi. Çakmağı attığını gördüm. Kardeşim kavanoza su doldurmuş. Sonra komşular geldi. Bizi tehdit etti. Annenize yaptığımı size de yaparım' dedi bize" ifadelerini kullandı. Hasan Bulut'un tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma 22 Ocak tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 19 Mayıs'ta Menteşe'nin Düğerek Mahallesi Hafız Gürül Sokak'ta meydana geldi. Oto elektrikçisi Hasan Bulut ile 2 çocuk annesi eşi Hanife Yılmaz, evlerinin bahçesinde tartıştı. Bulut, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, şişede bulunan benzini kadının üzerine döktü. Bulut, daha sonra Yılmaz'ı ateşe verdi. Alevler içinde kalan Yılmaz'ın çığlıklarını duyan komşuları, alevleri söndürdü. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmaz, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Yılmaz, İzmir Bozyaka Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yanarak can veren kadının oğlundan kan donduran ifade: Hasan ellerini kollarını bağlayarak gülüyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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