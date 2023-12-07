Eşini ve kayınpederini öldürmüştü, attığı mesaj kan dondurdu

Kocaeli'de boşanma aşamasındaki hemşire eşini ve kayınbabasını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanığın, olaydan bir gün önce eşinin ailesine, "Kılıç ailesi bu size ilk ve son uyarım. Altınlarımı vermezseniz sizi sırayla kötürüm bırakırım" yazılı mesaj attığı ortaya çıktı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

18 Ekim 2022 yılında Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bulunan otoparkta meydana gelen olayda eşi Beyza S. (23) ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ömer S. (31), Şanlıurfa'dan kendisinden kaçan ve Kocaeli'ye yerleşen eşini takip etti. Eşinin ve kayınpederi Şahin Kılıç'ın aracıyla evinin otoparkına geldiğini gören sanık Ömer S., önce kayınpederine, daha sonra da araçtan eve doğru koşan eşine ateş etti. Olay yerine gelen polis ekipleri Ömer S.'yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri yaptığı tetkiklerde Beyza S.'nin ve babasının hayatını kaybettiğini belirdi. Gözaltına alınan Ömer S., ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"HAKKINIZI HELAL EDİN" MESAJI ATMIŞ

Tutuklu sanık Ömer S.'nin Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Ömer S., maktulün aile avukatı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katıldı. Sanık avukatı ise mazeret bildirmesi sebebiyle duruşmaya katılmadı. Konuya ilişkin tanık olarak dinlenen Ömer S.'nin dayısı A.B., "18 Ekim 2022 tarihinde görev yaptığım birlikte telefonuma Ömer'den mesaj geldi. Ömer mesajda, 'Hakkınızı helal edin, annem size emanet' şeklinde mesaj atmıştı. Ömer'i aradığımda telefonu kapalıydı. Ablamı aradığımda ona da benzer içerikte mesaj yazdığını öğrendim. Ablam, Ömer'in işi nedeniyle İstanbul'da olması gerektiğini ama Kocaeli'de olduğunu söyledi. Bunun üzerine endişe ve korkuya kapılarak Kocaeli'ye yola çıktım. Ablamın bana verdiği adresi navigasyonla bulmaya çalışıyordum" dedi.

"50 METRE KALA SİLAH SESİ DUYDUM"

Navigasyonun hedefe 50 metre kaldığına dair uyarı verdiği esnada silah sesi duyduğunu söyleyen A.B., "Hemen aracı olduğu yerde bırakıp sese doğru koştum. Olay yerine gittiğimde Ömer silahı kafasına dayamış, intihar etmeye kalkışıyordu. Üstüne atlayıp silahı yere attım. Zapt etmeye çalışmak için arkasından sarılırken önünde bir tane daha silah çıkararak yine kafasına dayadı. Yoldan geçen birinden yardım istedim, silahı elinden aldık ve olay yerine gelen polis ekiplerine yeğenimi teslim ettik. Ben Ankara'da Ömer Şanlıurfa'da ikamet ediyor. Sanık ile eşi arasında boşanma süreci olduğunu biliyorum ancak detayını bilmiyorum. Anlaşmalı boşanmaya 2 tarafta yaşanmadı" şeklinde konuştu.