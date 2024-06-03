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Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti

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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir adam eşini evde başka bir erkekle yakaladı. Kesici aletle eşini ve yanındaki kişiyi öldüren adam daha sonra kendisini asarak intihar etti. Evli çiftten geriye 2 çocukları kaldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde eşini evde başka bir erkekle yakalayan adam deliye döndü. Karısına ve yanındaki adama kesici aletle öldüren gözü dönmüş eş, daha sonra kendi canına kıydı. Yaşamları acı bir şekilde sonlanan çiftin iki çocukları olduğu öğrenildi.

İKİSİNİ DE ÖLDÜRÜP KENDİSİNİ ASTI

Saat 15.00 sıralarında Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi Tolga Sokak'ta bulunan bir apartmanda iddialara göre, eşi Esma Şimşek'i evde A.H. ile birlikte yakalayan Hasan Şimşek kesici aletle saldırdı. Şimşek, eşi Esma Şimşek ve A.H.'yi yaraladıktan sonra kendini asarak intihar etti.

Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hasan Şimşek, Esma Şimşek ve A.H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı öğrenen Şimşek çiftinin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Cenazeler otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara 3.Sayfa Güncel Haberler

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