Eşini öldüren adama hakimden ders gibi sözler: Böyle sevmeyin

28 Eylül'de işlenen kadın cinayetinin duruşmasında boşandığı eşini öldüren adamla hakimin konuşması mahkemeye damga vurdu. Eşini neden öldürdüğünü soran hakime çok sevdiğini vurgulayan zanlı, hakimden "Böyle sevgi olmaz" karşılığını aldı.

Gazi Caddesi'nde Arif Ergin, olaydan 2 ay önce boşandığı ve cadde ortasında tartıştığı Zehra Gümüş'ü, yanındaki bıçakla 16 yerinden yaraladı. Gümüş, caddedeki mağazaya sığındı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Gümüş, kurtarılamadı. Olaydan sonra parkta suç aletiyle yakalanan Arif Ergin, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle, Arif Ergin hakkında, 'Boşandığı eşi kasten öldürme, kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"KULAĞIMA EŞİMLE İLGİLİ DEDİKODULAR GELMEKTEYDİ"

Ergin, Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, tutuklu sanığın yanı sıra tarafların yakınları, taraf avukatları ve 11 tanık da hazır bulundu. Arif Ergin savunmasında, "Eşimin sağlık problemleri var denildiği için ailesiyle de görüşme yaptıktan sonra anlaşmalı boşanma yoluna gittik ve boşandık. Zehra Gümüş hastanede hasta bakıcı olarak görev yapıyordu. Eve uzun süre gelmediği günler de olurdu. Hasta baktığını söylüyordu. Tabii kulağıma eşimle ilgili dedikodular da gelmekteydi. Ama ben tüm bunlara ihtimal dahi vermiyordum.

"AMACIM KENDİMİ KORUMAKTI"

Bir iş için çarşıda arkadaşımla buluşmuştum. Kahvede oturup çay içerken ayrıldığım eşimi gördüm. Yanında bulunan erkek biraz onun önünden yürüyordu. Ben de peşlerinden gittim, yanındaki erkekle bir mağazaya girdiler ve bir süre sonra da ellerinde poşetlerle dışarı çıktılar. Ben de yan mağazaya girdim ve bir bıçak aldım. Amacım, olası bir durumda kendimi korumaktı.

Bir otomobile bindiler, ben de peşlerinden takip ettim. Otomobilin arkasında 'Biz bitti demeden bitmez' yazıyordu. Eşimin sosyal medyasında da aynı yazı vardı. Bir mağaza önünde durdular. Birbirlerine sarılarak ayrıldılar. Sonra yanına gittim ve 'Benden bu adam için mi ayrıldın' diye sordum. Bana, 'Bu dünyada sen de çocuklarım da artık benim için yok' diyerek tepki gösterdi. Daha sonra neler olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

'"ALDATTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Duruşmada, mahkeme başkanı, "Şimdi sana bir soru soruyorum, Zehra Gümüş'ü sen mi öldürdün?" dedi. Tutuklu sanık ise "Evet ben öldürdüm" diye cevap verdi. Mahkeme başkanının "Peki neden öldürdün?" sorusuna ise sanık "Ben eşimi çok seviyordum" cevabını verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Böyle sevgi olmaz, böyle sevmeyin. Zaten boşanmışsın, bu kadın senin için mülk değil. Tarla değil, arsa değil, neden cinayeti işledin?" dedi. Sanık Arif Ergin ise "Beni aldattığı için öldürdüm" diye yanıtladı. Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakın tamamlanması için ertelendi.