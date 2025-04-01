Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı

İddiaya göre 23 yaşındaki A.D., eşinin mesajlarını incelemek istedi ancak S.D.'nin buna izin vermemesi üzerine ikili arasında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Öfkelenen S.D., mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı.

TUTUKLANDI

Ekol TV'den Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre; ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Olay sonrası gözaltına alınan S.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.