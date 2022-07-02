Kocasının katlettiği kadın son yolculuğuna uğurlandı! Tabuttaki soyadı detayı dikkat çekti Ankara'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tabancayla öldürülen 38 yaşındaki Tülay Erdem son yolcuğuna uğurlandı. Talihsiz kadının tabutuna ise cinayet sonrası intihar eden cani kocanın soyadı yerine ailesinin soyadı olan "Gökekin" yazdırıldı. Mamak'ın Durali Alıç Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Tunç Erdem (41), boşanma aşamasında olduğu eşi Tülay Erdem'i (38), yanında getirdiği tabancayla başından vurarak öldürdü. Eşinin kardeşi İbrahim Gökekin'i de aynı silahla yaralayan Erdem, olay yerinden uzaklaştığı otomobilin içerisinde intihar ederek kendi yaşamına da son verdi. GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI Hayatını kaybeden Tülay Erdem için bugün Mamak Ortaköy Mezarlığı içerisinde bulunan Ortaköy Camii'nde cenaze namazı kılındı. Gözyaşları içerisinde son yolcuğuna uğurlanan Erdem'in cansız bedeni toprağa verilmek üzere defin alanına götürüldü. KOCASININ SOYADINI YAZDIRMADILAR Tülay Erdem'in ailesi, katil kocanın soyadını kızlarının tabutuna yazdırmadı. Talihsiz kadının cansız bedeninin içerisinde olduğu tabutun üzerine ailesinin soyadı olan "Gökekin" yazıldı. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ankara 3. Sayfa Haberler

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