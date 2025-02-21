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Eşi tarafından bıçaklanan Gökçe: Boşanmak istediğimi söyleyince sinirlendi

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde eşi tarafından annesinin evinde bıçaklanan ve pencereye çıkarak yardım isteyen genç kadının tedavisi devam ediyor. 21 yaşındaki kadın "Kendisine boşanmak istediğimi ve eve dönmeyeceğimi söyledim. Ondan sonra bana sinirlendi. Mutfağa gitti ve bıçak aldı eline. Karnıma, sırtıma ve bacaklarıma bıçak sapladı" dedi.

Alihan E., boşanmak istediğini söyleyerek, evi terk eden Gökçe Nur E. ile konuşmak için dün kayınvalidesinin evine gitti. Alihan E., kayınvalidesi olmadığı sırada Satıkadın Mahallesi'ndeki eve girerek, eşini ikna etmeye çalıştı. Ancak Gökçe Nur E., boşanmak istediğini ve eve dönmek istemediğini söyledi.

PENCEREYE ÇIKIP YARDIM İSTEDİ

Alihan E., bunun üzerine eşi Gökçe Nur E. ile kayınbiraderi K.Ö.'yü (5) bıçakla yaraladı. Gökçe Nur E., yaralı halde pencereye çıkarak yardım istedi. Bu sırada Alihan E., kendisini de bıçakla yaralayıp, kaçtı. Kısa süre sonra polis tarafından yakalanan Alihan E., Gökçe Nur E. ve kardeşi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Eşi tarafından bıçaklanan Gökçe: Boşanmak istediğimi söyleyince sinirlendi

"KORKUYLA PENCEREYE ÇIKTIM"

Kahramankazan Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Gökçe Nur E., yaşadıklarını anlattı. Gökçe Nur E. "Dün yanıma geldi. Ben kendisine boşanmak istediğimi ve eve dönmeyeceğimi söyledim. Ondan sonra bana sinirlendi. Mutfağa gitti ve bıçak aldı eline. Karnıma, sırtıma ve bacaklarıma bıçak sapladı. Sonra küçük kardeşim direnmeye çalıştı. O esnada kardeşime de bıçak sapladı. O anın korkusuyla pencereye çıkarak yardım istedim. 'Ambulansı arayın, yardım edin' dedim. O sırada eşim bıçağı kendisine saplamaya başladı. Ardından da kaçtı" dedi.

Eşi tarafından bıçaklanan Gökçe: Boşanmak istediğimi söyleyince sinirlendi

"KAYINVALİDESİNİN EVDE OLMAYIŞINDAN FAYDALANMIŞ"

Olayın yaşandığı dairenin üst katında oturan Büşra Bozkurt ise "Yaralı kadın ve çocuk kanlar içindeydi. Saldırgan, kayınvalidesinin evde olmayışından faydalanarak içeri girmiş" dedi. Etlik Şehir Hastanesine sevk edilen K.Ö. ile Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alihan E.'nin tedavileri de sürüyor.

Eşi tarafından bıçaklanan Gökçe: Boşanmak istediğimi söyleyince sinirlendi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Oncelikle gecmis olsun. Hanimefendinin konusmasi, oldukca rahat, sakin, siddet icermiyor, kendisinin maduriyeti mutlak. ancak olaya bakin, 21 ysainda insanlar belki evliliklerinden bir kac yil, belki daha az zaman sonra, bosanma... evlenmeyin kardesim, madem boyle bir zamana geldik, etrafinizdaki olaylar ornek olsun... evlenmeyin...en azindan, iyi tanimadiginiz, bilmediginiz insanlarla evlenmeyin. aile baskisi ile evlenmeyin, yasim geciyor diye evlenmeyin, adet yerini bulsun diye evlenmeyin. nikahta keramet vardir deyip evlenmeyin... bekar kalin, ama evlenip bu hallere dusmeyin...

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Herkes evlenmemeli

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Haber YorumlarıHALİL BAYINDIR:

Bu haberleri görmeye alışık olmamız lazım cezalar hafif geliyor belli ki ama beni asıl düşündüren şey neden bu olayların azalması için bişey yapılmıyor.

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Haber YorumlarıXYZ:

Cok gecmis olsun ancak bu canavarlara kim dur diyecek, artik yeter! Hukumet devleti de, milleti de yonetemiyor. Tek dertleri feto ve imamoglu cunku rant var. Siddet olaylarinda rant olsaydi önlerlerdi, ama yok

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Boşanmayı kaldıramıyosanız kadınları boşnma noktasına getirmeyeceksiniz gönlünü hoş tutacaksınız ilgisiz yada çalışmayan yada kaba davranan erkekler genelde eşi boşanıyor

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