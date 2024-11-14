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Esenyurt'taki Tekel Bayii Cinayeti Davası Devam Ediyor

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Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayii cinayeti davasında tutuklu sanık Tarık Özer, savunmasında koruma içgüdüsüyle ateş ettiğini ve öldürme niyetinin olmadığını ifade etti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Tekel bayi cinayetine ilişkin davanın görülmesine devam edildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayii cinayetine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Tarık Özer "Oğlum 'baba' diye bağırınca koruma içgüdüsüyle Yunus Emre'nin bacaklarına sıktım. Ben öldürmek amacıyla ateş etmedim. Ben hayatım boyunca karıncayı bile öldürmedim. Bir insanı nasıl öldüreyim?" dedi.

Esenyurt'ta 28 Temmuz 2023'te Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ın hayatını kaybettiği tekel bayii cinayetine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 4 tutuklu sanık SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada savunma yapan Tarık Özer, "Böyle bir olaya bulaştığım için çok pişmanım. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Oğlum 'baba' diye bağırınca koruma içgüdüsüyle Yunus Emre'nin bacaklarına sıktım. Ben öldürmek amacıyla ateş etmedim. Ben hayatım boyunca karıncayı bile öldürmedim. Bir insanı nasıl öldüreyim? Batuhan Bayındır'ı tanımıyorum. Onu ben öldürmedim" dedi.

Sanık Servet Özer ise "Benim ofisim tekele çok yakın. Ben denildiği gibi bir şey tasarlamış olsaydım şortla gitmezdim. İnsan öldürmeye şortla mı gideceğim? Benim elimde sigara dışında bir şey yoktur. Ben aylardır boşu boşuna tutukluyum. Benim müdahale ettiğim tek şey ikisini ayırmak" şeklinde savunma yaptı.

Sanık savunmalarının ardından taraf avukatları beyanda bulundu. Mahkeme açıkladığı ara kararında sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 28 Temmuz 2023 günü gece saat 23.20 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Baray Tekel-Gold Park Şarküteri isimli iş yerinde meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede, taraflar arasında meydana gelen tartışma ve silahla ateş edilmesi sonucu Yunus Emre Erzen'in 8 adet kurşunla yaralanarak hayatını kaybettiği, Batuhan Bayındır'ın ise 2 el ateş edilmesi sonucu yaralanarak öldüğü anlatıldı. İddianamede müşteki Yusuf Erzen ve şüpheli Murat Özer'in de çeşitli yerlerinden yaralandıkları belirtildi. İddianamede, şüpheliler Tarık, Murat, Azat, ve Servet Özer'in 'tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme', 'kasten öldürme', 'tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 kez müebbet, ve 16 yıl 6 aydan 31 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. 5 diğer şüphelinin ise değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi.

Esenyurt'taki Tekel Bayii Cinayeti Davası Devam Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL - 3.Sayfa
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