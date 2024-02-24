Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta soda almaya giden çocuğa yumruklu saldırı kamerada

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Esenyurt'ta 12 yaşındaki bir çocuk bakkaldan soda alırken tanımadığı bir adam tarafından yumruklandı. Çocuğun ailesi şikayetçi olurken saldırgan aranıyor.

Esenyurt'ta soda almaya giden çocuğa yumruklu saldırı kamerada

12 yaşındaki çocuk tanımadığı adam tarafından yumruklandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta 12 yaşındaki bir çocuk bakkaldan soda aldığı esnada hiç tanımadığı bir adam tarafından, "Parkta sen mi benim kafama vurdun" denilerek yumruklandı. Çocuğun ailesi durumunda şikayetçi olurken kaçan şüpheli her yerde aranıyor. Yumruklu saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Kıraç'ta bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.F.A. soda almaya bakkala gitti. M.F.A. bu sırada bakkala gelen bir şahıs tarafından 'Parkta sen mi benim kafama vurdun' denilerek yumruklanmaya başlandı. Şahsı çocuğun saldırısından araya giren bakkal sahibi kadın kurtardı. Çocuk yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken şahıs ise kaçtı. Yüzünden ve vücudundan morluklar ve darp izi olan M.F.A.'nın ailesi kaçan saldırganın yakalanmasını isterken hakkında şikayetçi olunan şahısın çocuğa saldırı anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çocuğun art arda yumruklanması yer aldı. Öte yandan çocuğun daha önceden kolundan ameliyatlı olduğu ve bu yüzden platin takıldığı öğrenildi.

Baba Esat Acar yaşananları anlatarak, "Çocuk bakkala gitmiş bir suçu yok. 12 yaşındaki bir çocuk dövülür mü? Çocuk soda almaya gidiyor. Bakkalda çocuğu yerden yere vuruyor. Neden benim çocuğumu dövsünler yüzünden morluklar var çocuğum zaten kolundan sakat. Çocuk bakkala gidecek tanımadık bir adam tarafından dövülüyor. Siz olsanız ne yaparsınız aynı tepkiyi gösterirsiniz" dedi.

Başına gelen olayı anlatan M.F.A. ise, "'Parkta sen mi benim kafama vurdun' diyerek hemen saldırdı. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt Çocuk Saldırı Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE-KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 24 Şubat GÜNÜN MAÇLARI Fenerbahçe Kasımpaşa maçı CANLI izle! 24 Şubat Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Saadet Partisi İzmir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi İzmir adayı Mustafa Erduran kimdir? Saadet Partisi İstanbul belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi İstanbul adayı Birol Aydın kimdir? Saadet Partisi Isparta belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Isparta adayı Aydın Apaydın kimdir? Saadet Partisi Iğdır belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Iğdır adayı Necmettin Turan kimdir? Saadet Partisi Hatay belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Hatay adayı Necmettin Çalışkan kimdir? Saadet Partisi Gümüşhane belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Gümüşhane adayı Akın Demir kimdir? Saadet Partisi Giresun belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Giresun adayı Abdulkadir Bektaş kimdir? Saadet Partisi Gaziantep belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Gaziantep adayı Ahmet Cengiz kimdir? DEM Parti Bingöl Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bingöl adayı Aydın Bürçün kimdir? Saadet Partisi Erzurum belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Erzurum adayı Faik Çalık kimdir? DEM Parti Bilecik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bilecik adayı Züleyha Çengel ve Ömer Ege kimdir? Saadet Partisi Elazığ belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Elazığ adayı Abdullah Akın kimdir? Saadet Partisi Edirne belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Edirne adayı Tezcan Karakütük kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title