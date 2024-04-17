Siparişi değiştirme isteğini reddeden garsona tekmeli tokatlı saldırı

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde hamburger sipariş eden genç kız, köftenin pişmediği gerekçesiyle değiştirmek istedi. Restoran personeli değişimi reddedince tartışma çıktı ve genç kızın yanındakiler personeli tekme tokat dövdü. Birbirinden şikayetçi olan taraflar polis merkezine götürüldü.

İSTEĞİ REDDEDİLİNCE TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Yemek katında hamburger sipariş eden genç kız, köftenin pişmediği iddia ederek hamburgeri değiştirmek istedi. Bu durumu kendi müdürüne soran personel ise, hamburgeri değiştiremeyeceklerini söyleyerek isteği reddetti. Duruma sinirlenen genç kız ile çalışan arasında tartışma yaşandı. Sözlü tartışma esnasında iddiaya göre çalışan personel, genç kıza argo cevap verince ortalık karıştı.

TEKME VE TOKATLAR HAVADA UÇUŞTU

Genç kızın alışveriş merkezinde bulunan arkadaşları, personeli tekme tokat dövmeye başladı. O anlarda sandalyeler de havada uçuştu. Tarafları sakinleştirmek hiç kolay olmadı, olayın giderek büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kavga eden kişiler polis tarafından ayırıldı. İki taraf birbirinden şikayetçi olarak polis merkezine götürüldü. AVM'nin adeta savaş alanına döndüğü olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.