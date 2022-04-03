Metrobüsten inen kadını zorla ara sokağa götürüp öldüren adam aynı silahla intihara kalkıştı - Haberler

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Metrobüsten inen kadını zorla ara sokağa götürüp öldüren adam aynı silahla intihara kalkıştı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Metrobüsten inen kadını zorla ara sokağa götürüp öldüren adam aynı silahla intihara kalkıştı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir şahıs, metrobüsten inen bir kadını zor ara sokağa götürerek boynuna ateş etti. Daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan adam ağır yaralanırken, kadın ise hayatını kaybetti.

Esenyurt ilçesinde Kader G., Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nın üst geçidinden indikten sonra Alpaslan Ç.'nin yanına geldi. Alpaslan Ç., kolundan tutarak zorla ara sokağa götürdüğü Kader G.'nin boynuna silahla ateş etti. Alpaslan Ç. ardından aynı silahla kendine ateş ederek, intihar girişiminde bulundu.

Metrobüsten inen kadını zorla ara sokağa götürüp öldüren adam aynı silahla intihara kalkıştı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan iki kişiyi de hastaneye kaldırdı. Kader G., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alpaslan Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Metrobüsten inen kadını zorla ara sokağa götürüp öldüren adam aynı silahla intihara kalkıştı

Olayın görgü şahidi Muhammet İçseloğlu, "Arabanın anahtarını almaya inmiştim. Burada tartışıyorlardı. Daha sonra erkek, ilk kadına ateş etti, sonra da kendini vurdu. Adamdan duman çıktığını gördüm" dedi. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Metrobüsten inen kadını zorla ara sokağa götürüp öldüren adam aynı silahla intihara kalkıştı

Olay öncesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kader G.'nin üst geçitten inerken Alpaslan Ç.'nin beklediği görülüyor. Kader G.'yi gören Alpaslan Ç. hızla yanına giderek zorla ara sokağa doğru itiyor. Silah sesleri duyulan sokakta vatandaşların kaçtığı kameraya yansıyor.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

İntihar, 3. Sayfa, Haberler

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