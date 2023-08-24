Esenyurt'ta İşkence Gören Kedi Kurtarılamadı

Esenyurt'ta mahalle sakinleri tarafından beslenen ve bir süre önce kaybolan kedi çöp konteynırında çenesi kırılmış ve dili kesilmiş halde bulundu. Şarkıcı Hande Yener'in devreye girmesiyle kedi tedavi altına alındı; ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili tedirginlik yaşayan mahalle sakinleri, caniyi cezalandırılmasını istiyor.

ESENYURT'ta mahalle sakinleri tarafından beslenen ve bir süre önce kaybolan kedi iddiaya göre, çenesi kırılmış ve dili kesilmiş halde çöp konteynırında bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyen şarkıcı Hande Yener'in devreye girmesiyle kedi veteriner kliniğinde tedavi altına alındı; ancak kurtarılamadı.

Olay, 23 Temmuz'da Saadetdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahalle sakinleri tarafından beslenen kedi 17 Temmuz'da kayboldu. 23 Temmuz'da sokakta yaşayan hayvanları besleyen Birgül İnce, kaybolan kediyi Peyami Safa Caddesi'nde çöp konteynırının içinde yaralı olarak buldu. Kediyi önce evine götüren İnce, tedavi ettirmeye çalıştı. Sosyal medya üzerinden irtibat kurulan şarkıcı Hande Yener'in devreye girmesiyle kedi veteriner kliniğine götürüldü. Çenesi kırılan ve dilinin kesici bir aletle kesildiği belirlenen kedi ameliyata alındı; ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"KAYBOLAN BAŞKA KEDİLER DE VAR"

Kediyi çöpte bulan Birgül İnce, "17 Temmuz tarihinde kedi kayboldu, herkes endişelendi. 1 hafta sonra ya 23 Temmuz akşamı ya da 24 Temmuz akşamı bu çöp konteynırı doluydu. Üzerinde çenesi dağılmış, perişan halde neredeyse ölmek üzereyken buldum. Adını Aura koyduk bulduktan sonra. Buldum ne yapacağımı bilemedim. Çok kötüydü hali. İki gece benim evimde kaldı. Birkaç yere götürdüm tedavi ettirmeye çalıştım. Bir kliniğe götürdüm çok fazla para istediler. Biliyorsunuz sokak hayvanı da olsa çok yüksek ücretler isteniyor. Bunun için bir sponsor arayışına girdim. Sağolsun Hande Yener sayesinde, onun yönlendirdiği kliniğe onun desteğiyle yatırdık. 26 Temmuz ya da 27 Temmuz'da yatırdık. Çene ameliyatı oldu. Bu arada karakola başvurdum, kamera kayıtlarından bunu kimin yaptığının bulunması için; çünkü başka kediler de kayboldu burada. Aynı şeyin onların da başına geldiğini düşünüyorum. Burada esnafların kamerası var. Polisin geldiği tarihte 16. ya da 17. gündü artık buradaki kameralar silinmişti. Dilekçe vermeme rağmen gerekli tarihte gelinmedi" dedi.

Kedinin ameliyattan sonra toparladığını ve iyi olduğunu söyleyen İnce, "Ameliyattan sonra baya klinikte kaldı. Değerleri iyiydi. Bizi aradılar karaciğer ve böbrek kötüleşti diye. Ertesi gün cenazesini aldık. Dilinin kesildiğini veteriner söyledi. Benim ilk başta haberim yoktu. Çeneye insan kaynaklı darbe olduğunu düşündüm çünkü araba olsa ölürdü. Hamile bir hayvan vardı o da kayıp. Burada yaşayan birkaç hayvan daha vardı. Uzun süredir o canlılar da kayıp" şeklinde konuştu.

"CEZALANDIRILMASINI İSTERİZ"

Olayla ilgili tedirginlik yaşayan mahalle sakinleri, kediye böyle birşey yapan caninin bir an önce yakalanmasını istiyor. Mahalle sakinlerinden Mehmet Kayagül, "Böyle bir şey varsa çok kötü bir şey, tabiki cezalandırılmasını isteriz. Ama kim cezalandıracak ki?" dedi. Esma Ece ise, "Görsem tabi çok kızarım. Hayvanlar bizim için çok önemli. Biz canlıyız, onlar da canlı. Onlara iyi bakmalıyız" diye konuştu.