Anne ve babanın tartışması en acı olayla bitti! 20. kattan düşen 3 yaşındaki kızları öldü 3. Sayfa Haberleri Esenyurt'ta anne ve baba evde tartışırken, 3 yaşındaki kızları 20'inci katta bulunan evlerinden düşerek hayatını kaybetti. Acılı annenin, aşağı inip çocuğuna sarılması cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul'da yalnız yaşayan eşinin evine giden yabancı uyruklu kadın, burada eski eşiyle henüz nedeni belirlenmeyen bir konu hakkında tartışmaya başladı. 20. KATTAN DÜŞEN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ Bu sırada henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten 3 yasındaki kız çocuğu, 20'inci katta bulunan daireden düşerek hayatını kaybetti. AŞAĞI İNİP KIZININ CANSIZ BEDENİNE SARILDI Acılı annenin, aşağı inip çocuğuna sarılması cep telefonu kamerasına yansıdı. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Esenyurt 3. Sayfa Güncel Haberler

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