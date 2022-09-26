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Anne ve babanın tartışması en acı olayla bitti! 20. kattan düşen 3 yaşındaki kızları öldü

3. Sayfa Haberleri

Esenyurt'ta anne ve baba evde tartışırken, 3 yaşındaki kızları 20'inci katta bulunan evlerinden düşerek hayatını kaybetti. Acılı annenin, aşağı inip çocuğuna sarılması cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da yalnız yaşayan eşinin evine giden yabancı uyruklu kadın, burada eski eşiyle henüz nedeni belirlenmeyen bir konu hakkında tartışmaya başladı.

20. KATTAN DÜŞEN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten 3 yasındaki kız çocuğu, 20'inci katta bulunan daireden düşerek hayatını kaybetti.

Anne ve babanın tartışması en acı olayla bitti! 20. kattan düşen 3 yaşındaki kızları öldü

AŞAĞI İNİP KIZININ CANSIZ BEDENİNE SARILDI

Acılı annenin, aşağı inip çocuğuna sarılması cep telefonu kamerasına yansıdı. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Anne ve babanın tartışması en acı olayla bitti! 20. kattan düşen 3 yaşındaki kızları öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt 3. Sayfa Güncel Haberler

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