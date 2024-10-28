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Çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kargocu, kendine daha beterini yaptı

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Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden olan kargo şoförü, olay sonrası kendisini araca kilitleyerek boğazını kesip intihar etti.

Esenyurt'ta annesi ile sokakta oynayan çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücü, kendisini araç içerisine kilitleyerek intihar etti.

KARGO ARACININ ÇARPTIĞI ÇOCUK ÖLDÜ

Edinilen bilgilere göre, olay, Akçaburgaz Mahallesi'nde yaşandı. 34 LS 0371 plakalı aracıyla seyreden kargo firması şoförü Erdal Ç., sokakta annesi ile birlikte oyun oynayan 3 yaşındaki Ö.K. isimli çocuğa çarptı. Çocuk olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, şoför Erdal Ç. ise olayın şoku ile olay yerinden kaçtı.

Küçük çocuğun ölümüne neden olan kargocu, kendine daha beterini yaptı

BOĞAZINI KESİP İNTİHAR ETTİ

Birkaç sokak ilerleyen şoför Erdal Ç., kenara çekerek kendini araca kilitledi. Vicdan azabı yaşayan şoför Erdal Ç., bıçağıyla kendi boğazını keserek intihar etti. Vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kargocu, kendine daha beterini yaptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt Güvenlik İstanbul 3-sayfa Yaşam Çocuk

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