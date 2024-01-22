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Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşetini yaşayanlar o anları anlattı: Sabah bıçaklamaya başlamış, öğlen de beni bıçakladı

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir şahıs, sokak sokak gezerek önüne geleni bıçakladı. Yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırılırken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Bıçaklı saldırgan dehşetini yaşayanlar ise korku dolu o anları anlattı. Bacağından yaralanan bir kişi, "Ekmek bıçağını çıkardı. Şaka yapar gibi geldi ilk görünce. Hiçbir şey söylemedi. Sabah 09.30'da başlamış, saat 13.30'da beni bıçakladı." ifadelerini kullandı.

İstanbul Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşetini yaşayanlar o anlar anlattı. Bacağından yaralanan Mehmet Üstel, "Yürürken karşımdan bir şahıs geldi. Ekmek bıçağını çıkardı. Şaka yapar gibi geldi ilk görünce. Hiçbir şey söylemedi. Sabah 09.30'da başlamış, saat 13.30'da beni bıçakladı." dedi.

ÖNÜNE ÇIKAN 11 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir saldırgan sokaklarda dolaşarak önüne geleni bıçakladı. Saldırganın hedef aldığı 11 kişi, çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 11 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşetini yaşayanlar o anları anlattı: Şaka yapar gibi geldi, bıçağı bacağıma soktu

"BIÇAĞI BACAĞIMA SOKTU, YÜRÜDÜ GİTTİ"

Yaşananları anlatan yaralılardan Mehmet Üstel, "Yürürken karşımdan geldi bir şahıs. Bıçağı çıkardı ekmek bıçağını. Şaka yapar gibi geldi ilk görünce. Bıçağı bacağıma soktu, yürüdü gitti. Ben anında düştüm yere. Hayatta karşılaşmadığım biri. 9 kişi geldi böyle. Hiçbir şey söylemedi. Sabah 09.30'da başlamış, saat 13.30'da beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil." ifadelerini kullandı.

Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşetini yaşayanlar o anları anlattı: Şaka yapar gibi geldi, bıçağı bacağıma soktuBacağından yaralanan Mehmet Üstel

"HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEMİŞ, DİREKT BIÇAKLAMIŞ"

Saldırganın yaraladığı Çiğdem Karaca'nın babası Hasan Karaca ise, "Çocuğumu bıçaklıyor, çantasını çekmeye çalışıyor. Oradaki esnaflar müdahale edip kurtarıyorlar çocuğu. Sabahtan başlamış bıçaklamaya. Başka hastanelere giden de olabilir. Hiçbir şey söylememiş, direkt bıçaklamış. Tüm vakalar da böyle olmuş zaten. Şu anda kızım sol bacağından yaralı." şeklinde konuştu.

Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşetini yaşayanlar o anları anlattı: Şaka yapar gibi geldi, bıçağı bacağıma soktu

ZANLI ARANIYOR

İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kameralarının inceleyerek saldırganı tespit etti. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Şahsın bir kişiyi bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt Saldırı Güvenlik Hastane 3.Sayfa Güncel Haberler

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