Esenyurt'ta annesini darp eden şahıs serbest bırakıldı

Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde annesini döven bir şahıs, komşuları tarafından darp edildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek annenin ifadesini aldı. Zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Esenyurt'ta annesini darp edince komşuları tarafından dövülen şahıs, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde dün akşam annesini döven bir şahıs, komşuları tarafından darp edilmişti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, annenin ifadesini aldı. Emniyette işlemleri biten Cihan A.K. isimli zanlı ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İSTANBUL