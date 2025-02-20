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Esenyurt'ta 4 Yaşındaki Çocuğa Kamyonet Çarptı, Hastanede Hayatını Kaybetti

Esenyurt'ta 4 Yaşındaki Çocuğa Kamyonet Çarptı, Hastanede Hayatını Kaybetti
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki bir çocuğa kamyonet çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı. Sürücü kaçarken, küçük çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Esenyurt Pınar Mahallesi 1498. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta oynayan 4 yaşındaki erkek çocuğa yoldan geçen kamyonet çarptı. Kamyonet sürücüsü çocuğa çarptıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, çocuğun annesi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

"Zannedersem aracın tekeri üzerinden geçmişti"

Kazaya tanık olan esnaf Ayhan Özer, "Ben içeride oturuyordum, bir kadının çığlık sesini duydum. Dışarı çıktığımda çocuk kanlar içinde yatıyordu. Ağzı yüzü kanlar içerisindeydi ancak doğru olmaz diye müdahale etmedik, ambulansa haber verdik. Bayağı bir kan akmıştı ağzından, kulağından. Durumu çok ağırdı. Parkasının üst tarafı yırtılmıştı. Zannedersem aracın tekeri üzerinden geçmişti. Buradayken henüz canlıydı, vücudu hareket halindeydi. Çarpan aracı ben görmedim, çarptıktan sonra gitti. Kadının çığlık sesine çıktım ben, çıktığımda olayı gördüm" dedi.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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