İstanbul'da düğüne polis baskını! Gelinin kimliğine bakan ekipler damat ve aileyi karakola götürdü

Esenyurt'ta 15 yaşındaki kızın evlendiği ihbarı üzerine harekete geçen polis, düğüne baskın düzenledi. Düğün sahipleri ile polis arasında arbede yaşanırken, kalabalık güçlükle sakinleştirildi. Kimliğine bakarak kızın 15 yaşında olduğu tespit eden ekipler, gelin ve damat ile birlikte aile üyelerini de ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.

İstanbul'da 15 yaşındaki H.Ç. isimli kız ile H.G.'nin düğün töreni, mahallede bulunan bir düğün salonunda yapıldı. Telli duvaklı bir şekilde düğün salona gelen yaşı küçük gelin, damatla birlikte pasta kesti, halay çekti.

KIZ 15 YAŞINDA ÇIKTI

İhbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğün salonuna geldi. Gelin ve damadın kimliklerine bakan ekipler, kızın 15 yaşında olduğu tespit etti. Gelin ve damat, aile üyeleri ile birlikte karakola götürülmek istendi.

POLİSE SALDIRDILAR

Ancak tarafların aileleri polise saldırdı. Arbede yaşanırken, kalabalık güçlükle sakinleştirildi. Polisler aileden bazı kişileri gözaltına aldı. Gelin ve damat ise ifadelerin alınması için karakola götürüldü.