Mahalleli "Kadınlara cinsel organını gösterdi" diyerek esnafı linç etmek istedi
İstanbul Esenler'de esnaflık yapan R.D'nin mahalledeki kadınlara cinsel organını gösterdiği iddiasının ardından ortalık karıştı. Mahallelinin linç etmek istediği esnaf, polis tarafından kurtarıldı. Öfkeli kalabalığın zırhlı aracın bile önünü kesmeye çalıştığı görüldü.
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Esenler Nene Hatun Mahallesi'nde dün gece saatlerinde iddialara göre, mahallede esnaflık yapan R.D., alkol aldıktan sonra yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdi. Kadınların şikayeti üzerine mahalleli R.D.'ye saldırdı. R.D. iş yerine girerek kapıları kapattı.
ZIRHLI ARACIN BİLE ÖNÜNÜ KESTİLER
Çevik kuvvet ve özel harekat polisinin de yardımıyla şüpheli, kızgın kalabalığın içerisinden çıkartılıp zırhlı araca alındı. Bazı mahalle sakinleri zırhlı aracın önünü kesti. Güçlükle mahalleden çıkarılan R.D. polis merkezine götürüldü.
EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Mahalle sakinlerinden Mehmet İzci, "Olaylar saat 00.00'da başlamış. Daha sonra öğrendik ki burada bir kişi taciz etmiş. Esnafsın, senin insanları taciz etmen olmaz" dedi.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa