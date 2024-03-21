Marketteki uyuşturucu alışverişinde önce kameraya sonra polise yakalandılar

İstanbul Esenler'de markete müşteri gibi girip uyuşturucu alışverişi yapan şüpheliler polis ekiplerine yakalandı. Onlarca kişiye aldırış etmeden reyonlar arasından yapılan uyuşturucu alışverişi güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri ayrıca aynı mahallede bir evde de uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi ve baskın düzenledi. Baskında evde bulunan iki kişi gözaltına alındı ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

POLİS TAKİBİNİN ARDINDAN KAMERALARA YAKALANDILAR

Olay, Nine Hatun Mahallesindeki bir markette 08 Mart Cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. Denetim gerçekleştiren polis ekipleri iki kişinin durumundan şüphelenerek takip etmeye başladı. İki şüpheli müşteri gibi markete girdi ve marketten ürün satın almadan çıktı. Polis ekipleri şüphelileri market çıkışında durdurdu. Daha sonra marketin güvenlik kamerasını izleyen polisler, E.Y. ve O.Ş.'nin markette reyonların arasında kalabalığa aldırış etmeden uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti.

Markette iki kişinin reyonlar arasında dolaştığı ve kimsenin görmemesi için el çabukluğu ile uyuşturucu alışverişi yaptığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

AYNI MAHALLEDEKİ BİR EVE BASKIN DÜZENLENDİ

Çalışmaları derinleştiren polis ekipleri, aynı mahallede bir evde de uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi. Ekipler, belirlenen eve baskın yaptı. Baskında evde bulunan M.T. ve M.S. gözaltına alınırken evde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

YAKALANAN 4 KİŞİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden evde yakalanan M.S. ve markette uyuşturucu ticareti yapan E.Y. tutuklanarak ceza evine gönderilirken 2 şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi.