Müşterinin arabasıyla gezdi, hatalı park yakalattı: Aralarında geçen diyaloglar olay

İstanbul Esenler'de otobüs şoförü Tamer Karaca, 34 HPK 780 plakalı otomobilini saat 05.30 sıralarında anlaşmalı olduğu bir akaryakıt istasyonun otoparkına park etti. Anahtarı da istasyonun marketine emanet etti. Karaca, ardından şoförlüğünü yaptığı otobüsü teslim alarak işine gitti. Öğle saatlerinde markete gelen istasyon çalışanı Jiyan Görcün, görevlilerden aracın anahtarını aldı. Daha sonra da otomobile binip otoparktan ayrıldı. Sevgilisiyle dolaştığı öne sürülen kişi saat 15.30 sıralarında bir başka akaryakıt istasyonuna gelerek aracı hatalı şekilde park edip araçtan indi.

"BURAYA FÜZE OLARAK MI GELDİ"

İstasyon görevlisinin telefonla Tamer Karaca'yı arayıp, hatalı park edilen aracı kaldırmasını istemesinin ardından eşi Elif Ayten Karaca, adrese geldi. Karaca, yolda seyrederken istasyondan çıkan kendi aracının önünü kesti. Burada aracı izinsiz alan Jiyan Görcin'i yakaladı. Yaşanan tartışmada Görcin, "Dolaşmadım ki" deyince Karaca, "Buraya füze olarak mı geldi" cevabıyla karşılık verdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından aracı teslim alan Karaca, emniyete giderek Görcin ve anahtarın teslim edildiği istasyon yetkililerinden şikayetçi oldu. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından emniyette ifadesi alınan Görcin ve istasyon görevlisine 'güveni kötüye kullanma' suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

"KENDİ ARACIMIN ÖNÜNÜ KESTİM"

Olayla ilgili konuşan Elif Ayten Karaca, "Eşim çalıştığı firmanın anlaşması gereği benzin istasyonunun otoparkını kullanıyor. Sabahta özel aracını yıkamaya bırakıyor, anlaşma gereği de anahtarı marketin kasasına bırakıyor. Eşim aracı sabah aynı şekilde bırakıyor. Saat 16.00 sıraların eşime telefon geliyor. Aracını yanlış yere park ettiğini ve kaldırmasını söylüyor. Eşim de aracın başka istasyonda olduğunu ve yanlış anlaşılma olduğunu söylüyor. Telefondaki kişi de 'Hayır genç bir çocuk ve kız 5 dakika sonra geleceğiz dediler. Arabayı buraya park ettiler' diyor. Eşim istasyona ulaşmaya çalışıyor ama ulaşamıyor. Ardından eşim beni aradı 'Araç ya çalındı ya da bir yanlışlık var acilen gider misin' dedi. Yolda 112'yi arayıp çalıntı ihbarında bulundum. O sırada aracı hareket halinde gördüm ve önünü kestim. Araçtaki genç çocuk anahtarı teslim ettiğimiz istasyonun çalışanıymış. Çocuk bana 'Ben ağabeyi tanıyorum. İstediğim zaman arabayı kullanıyorum' gibi saçma sapan şeyler söyledi. Ailesi de yanındaydı, sanırım araçtan indiler ve mazot parasını veririz dediler. Anladığım kadarıyla çocuk bunu hep yapıyor. İstasyonun yöneticilerini de suçluyorum" dedi.

"RAMAZAN ALIŞVERİŞİ İÇİN ARACI ALDIM"

Olayla ilgili konuşan Jiyan Görcin ise, "Aracı ben hatalı ve yanlış şekilde aldım. Tamer Karaca'yı aracın sahibi olarak biliyordum. Onun verdiği samimiyete dayanarak aldım. Ortada bir samimiyet olmadığının da farkına vardım. Onun üzerine arabayı aldım, çok yanlış hareketler de yaptım. Annem ve babam ramazan alışveriş yapıyordu o nedenle aracı almak zorunda kaldım. Keşke almadaydım. Araçta kızla takıldığım söyleniyor, kesinlikle böyle bir şey yok. Beni çevredeki insanlar tanır asla öyle bir art niyet söz konusu olamaz. Annemle babam yaşlı olduğu için mecbur o yola başvurdum. Keşke almasaydım, binlerce kez özür diliyorum. İnsanların beni yanlış anlamasını istemem" diye konuştu.