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İçinde onlarca insanın yaşadığı apartman, kolonlarından sesler gelmeye başlayınca tahliye edildi

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İstanbul Esenler'de 6 katlı bir apartmanda facianın eşiğinden dönüldü. Apartman sakinleri binanın kolonlarından sesler geldiğini öne sürerek itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Taşıyıcı kolonunda çatlakların oluştuğu belirlenen bina mühürlendi.

Esenler'de 6 katlı bir binanın kolonlarından sesler geldiği iddiası üzerine yapılan inceleme sonrası bina tahliye edildi.

KOLONLARDAN SESLER GELDİ

Olay, saat 20.00 sıralarında Turgutreis Mahallesi 524 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, binada yaşayan vatandaşlar binanın kolonlarından sesler geldiğini öne sürerek itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri binada bir süre inceleme yaptı. Bu sırada polis ekipleri, sokağı demir bariyer ile giriş çıkışlara kapatarak önlem aldı.

BİNADA YAŞAYAN VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası binada yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, Esenler Belediyesi'nin belirlediği otellere yerleştirildi. Binanın yıkılıp yıkılmayacağına ise yarın yapılacak detaylı inceleme sonrası karar verileceği öğrenildi.

İçinde onlarca insanın yaşadığı apartman, kolonlarından sesler gelmeye başlayınca tahliye edildi

İçinde onlarca insanın yaşadığı apartman, kolonlarından sesler gelmeye başlayınca tahliye edildi

İçinde onlarca insanın yaşadığı apartman, kolonlarından sesler gelmeye başlayınca tahliye edildi

İçinde onlarca insanın yaşadığı apartman, kolonlarından sesler gelmeye başlayınca tahliye edildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKral Çplak:

Onca vergi ver her aldığından 2 tane de devlete al ama Kendine şöyle huzurca yaşayabileceğin sağlam bir ev alama. Yazık.

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Haber YorumlarıDoğrucu:

Esenlerde millet açlıktan kolonlarımı kemiriyor napıyorlar bu kolonlara sürekli

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