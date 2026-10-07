Haberler

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Eylül'de 86 aranan şahsı yakaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Eylül'de 86 aranan şahsı yakaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 01-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yürüttüğü operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 86 şahıs yakalanarak adalete teslim edildi. Aynı dönemde kayıp olarak aranan 7 kişi de bulunarak ailelerine ulaştırıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin eylül ayı boyunca yürüttüğü başarılı operasyonlar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan toplam 86 şahıs yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyonlarda ayrıca kayıp olarak aranan 7 kişi de bulunarak ailelerine ulaştırıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadele kapsamında genel asayiş ve kamu düzeninin sürekliliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu doğrultuda 01-30 Eylül 2026 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı faaliyetlerin bilançosu açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği titiz takip ve operasyonlar neticesinde; terör (FETÖ/PDY) suçundan aranan 2, asayiş suçlarından 57, siber suçlardan 15, narkotik suçlardan 10, kaçakçılık ve organize suçlardan ise 2 olmak üzere toplam 86 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aynı dönem içerisinde yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları kapsamında, kendilerinden haber alınamayan 7 kayıp şahsın da yer tespiti yapılarak sağ salim ailelerine teslim edilmesi sağlandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Aliye Uzunatağan yıllar süren büyük aşkını açıkladı

Aliye Uzunatağan yıllar sonra açıkladı! Büyük aşkı bakın kim çıktı
Rozeti takılmadan ilk hamlesini yaptı! Cemil Tugay, Erdoğan'ı takibe aldı

Rozet öncesi Cemil Tugay'dan dikkat çeken Erdoğan hamlesi
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı

Ne yapıyorsun Emirhan?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor

Kayyumun yönettiği belediyeye operasyon! Sağ kolu da gözaltında
Düğün günü unutulmaz hata! Damat gelin diye yanlış eve gitti

Damat gelin almaya yanlış eve gitti! Düğün günü olanlar oldu
TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor

TFF'den Arda Turan bombası!

Samsun sahillerine vuran gizemli çuvalların sırrı çözüldü! 800 kilogramlık madde 'guar gum' çıktı

Sahile vuran beyaz tozun sırrı çözüldü! Gıdada bile kullanılıyor
İngiltere'den 7 yiyen Hırvatistan, İspanya'ya son anlarda mat oldu

İngiltere'den 7 yiyen Hırvatistan, İspanya ile karşılaştı! İşte sonuç
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?

AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?
İki yolcu uçağı pistte çarpıştı! Kanat ve kuyruk hasar gördü

Havalimanında büyük panik: İki yolcu uçağı pistte çarpıştı