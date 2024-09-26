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Erzurum'da Terör Propagandası Yapan 12 Şüpheliye Operasyon

Erzurum'da Terör Propagandası Yapan 12 Şüpheliye Operasyon
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Kobani olaylarının yıldönümü öncesinde PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütü propagandası yapan 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda toplam 10 kişi gözaltına alındı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, 6-7 Ekim Kobani olaylarının yıldönümü öncesinde eylem ve etkinliklere katılabileceği değerlendirilen ve sosyal medya üzerinden, PKK/KCK-YPG/PYD Silahlı Terör Örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 12 şüpheli şahsa yönelik operasyon yaptı.

Konu ile ilgili Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum Karayazı 7, Tekman 3, Hınıs 1 ve Köprüköy 1 ilçelerinde Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucunda toplam 10 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. 2 şüpheli şahsın yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Yakalanan şüpheliler Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir.2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı olarak terör örgütleri ile mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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