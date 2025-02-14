Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti

Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
Erdoğan'dan 'Kabine'de değişiklik olacak mı?' sorusuna çarpıcı yanıt

Erdoğan'dan "Kabine'de değişiklik olacak mı?" sorusuna çarpıcı yanıt
Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti

Erzurum'da Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan 6 Şahıs Yakalandı

Erzurum'da Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan 6 Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da, PKK/KCK ve YPG/PYD terör örgütleriyle bağlantılı sosyal medya propagandası yapan 6 kişi, jandarma operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyon, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıldönümü öncesinde gerçekleştirildi.

Erzurum'da sosyal medya üzerinde terör propagandası yaptığı belirlenen 6 şahıs yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 15 Şubat 1999 tarihinde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin yıldönümü öncesinde sosyal medya üzerinden, PKK/KCK- YPG/PYD terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli şahsa yönelik, Erzurum ili Karaçoban ve Palandöken ilçelerinde Erzurum-Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucunda toplam 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar, Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasını müteakip adli makamlara sevk edilirken, Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada terörle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sibel Can, yeni tarzıyla bakın kime benzetildi...
img

Galatasaray'ın farklı mağlubiyeti Hollanda basınında
img

Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Neyse ki biri çıkıp haddini bildirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin erken seçim çağrısına yanıt

Erdoğan'dan muhalefetin erken seçim çağrısına yanıt
3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu

TÜSİAD Başkanı, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

Kazandığı para öyle böyle değil
ABD, ülkede hızla ayılan kuş gribi nedeniyle Türkiye'den 15 bin ton yumurta alacak

Türkiye'den binlerce ton yumurta alacaklar! Nedeni korkunç

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.