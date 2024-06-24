Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Silah Kazası: Çocuk Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da öğlen saatlerinde meydana gelen silah kazasında, kuzeninin kazara vurduğu çocuk yaralandı. Yaralanan çocuğun hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

Erzurum'da öğlen saatlerinde meydana gelen silah kazasında yürekler bir anda ağıza geldi. Yakutiye ilçesine kuzeninin kazara vurduğu çocuk yaralandı.

Yakutiye İlçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde Yahya Kemal Beyatlı Caddesi'nde bir apartman dairesinden silah patlama sesini duyan vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine 112 unsurları sevk edilirken polis harekete geçti. Alınan bilgilere göre; H.İ.T (13) isimli çocuk babasına ait silahla oynarken silah bir anda ateş aldı ve yanındaki kuzeni N.T. (14) isimli çocuğun başından yaralanmasına sebep oldu. Apartmana gelen sağlık görevlileri kanlar içindeki N.T.'ye ilk müdahale sonrası ambülans ile hastaneye götürdü.

Yaralanan N.T.'nin hayati tehlikesi olmadığı ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzurum Çocuk 3.Sayfa Güncel Haberler

File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

 Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı

Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı

 CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Taleplerini 4 ana başlık üzerinden sıraladılar

CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Taleplerini 4 ana başlık üzerinden sıraladılar

Bakmadan Geçme

24-25 Haziran Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Yalan canlı izle! 24 Haziran Kanal D Yalan 4. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle! #128250 Kızıl Hare filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kızıl Hare filmi ne zaman, nerede çekildi? 24-25 Haziran hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! Babamın Penguenleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Babamın Penguenleri filmi ne zaman, nerede çekildi? #128250 Renkli güneş kremi kullanmak zararlı mı? Renkli güneş kremi mi daha iyi renksiz mi? Renkli güneş koruyucusu nedir? Buket Özgünlü serbest bırakıldı mı? Buket Özgünlü neden tutuklandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! 24 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! 24 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ÖSYM OBP nedir, nasıl hesaplanır? OBP nasıl güncellenir?
Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title