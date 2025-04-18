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Erzurum Adliyesi'nde 2024'te 9 Anayasa Mahkemesi Başvurusu Yapıldı

Erzurum Adliyesi'nde 2024'te 9 Anayasa Mahkemesi Başvurusu Yapıldı
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2024 yılı içindeki faaliyet raporuna göre, Erzurum Adliyesi'nde Anayasa Mahkemesi'ne 9 başvuru yapılırken, AİHM'den ise 1 ihlal tespiti çıktı. AYM toplamda 4 ihlal kararı verdi.

Erzurum Adliyesi'nde 2024 yılında Anayasa Mahkemesi'ne 9 başvuru yapıldı, AİHM'den ise 1 ihlal tespiti çıktı.

Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi'nin 2024 yılı Faaliyet Raporu'nda; mahkeme kararlarına karşı Anayasa Mahkemesi (AYM) veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yapılan başvurular neticesinde tespit edilen ihlal kararları ifade edildi.

Buna göre; Erzurum Adliyesi'nde Anayasa Mahkemesi'ne 9 başvuru yapıldı. 2024 yılı içinde AYM'den toplam 4 ihlal tespit edilen dosya sayısı çıktı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yapılan başvurular neticesinde 1 adet dosyada ihlal tespit edildi. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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