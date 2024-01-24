Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt 2022 ve 2023 yılını değerlendirdi

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2022 ve 2023 yılını değerlendirdi. Emniyet Müdürü Kurt konuşmasında, polis ekiplerinin görünür olarak görev yapmasının suç oranlarına olumlu etki ettiğini belirtti.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve beraberindeki şube müdürleri ile birim amirleri gazetecilerle AFAD Erzincan İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda bir araya geldi. 2022 ve 2023 yılında yapılan operasyonlar ve çalışmalar hakkında basın mensuplarını bilgilendiren Emniyet Müdürü Kurt Erzincan'da işlenen suçların oranlarında düşüş olduğu ve bu minvalde çalışmaların devam edileceğini belirtti.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt konuşmasında, "İl Emniyet Müdürlüğümüz merkezde 34 şube müdürlüğü ve birim amirliği, 2 Polis Merkezi Amirliği, 2 İlçe Emniyet Müdürlüğü, 6 İlçe Emniyet Amirliği olmak üzere toplamda 44 birimden oluşmaktadır. Merkez ve 8 ilçemiz dahil olmak üzere toplamda 2 bin 5 personel ile Erzincan'ın huzur ve güveni için görev yapıyoruz. İl merkezi ve ilçelerde bulunan ekip araçlarında 2021 yılında GPRS yokken, 2022 yılında 77 aracımıza ve 2023 yılında 72 adet aracımıza GPRS sistemi takılarak toplamda 179 aracımıza araç takip sistemi takılmıştır. İl genelinde gerçekleşen olaylara intikal süresi olarak, 2021 yılında GPRS olmadığından intikal süresi ölçülemeyip ekiplerimizin olaylara gidişi teyit edilemiyordu. 2022 yılında ekip araçlarına taktığımız GPRS sayesinde olaylara intikalimiz 8 dakika olarak ölçülmüş, 2023 yılında ise bu süre 4 dakikanın altına düşmüştür. Buna bölge trafik ekiplerimiz de dahildir.

Asayiş aydınlatma oranında 2022 yılı yüzde 98 iken 2023 yılında ise yüzde 99,2 aydınlatma oranına ulaştık. Türkiye ortalaması yüzde 90,1 iken ülke genelinde 4. sıradayız. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı 2022 yılında yüzde 91 iken 2023 yılında ise yüzde 95,9 aydınlatma oranına ulaştık. Türkiye ortalaması yüzde 67,9 iken ülke genelinde yine 4. sıradayız. Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranımız 2022 yılında yüzde 99,5 iken, 2023 yılına baktığımızda bu oran yüzde 99,7 olarak görülüyor. Türkiye genelinde oran yüzde 95,9 iken biz 6. sıradayız. Mala karşı işlenen; evden hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, yağma-gasp, dolandırıcılık, yankesicilik, kapkaç suçlarında 2022 yılında 541 olay gerçekleşirken, 2023 yılında ise bu oran yüzde 38,3 azalarak 334 olaya inmiştir. Türkiye ortalamasında yüzde 5 azalış olarak gerçekleşmiş ve ülke sıralamamız 4 olmuştur. Bu gibi suçların azalmasında ki en büyük faktör ekiplerimizin sayısının artması ve görünür olarak görev yapmasıdır. Terörle mücadelede 2022 yılında ilimiz genelinde bölücü, dini istismar eden ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik 37 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda 57 şüpheli yakalanmış, 2023 yılında 47 operasyon gerçekleşmiş, 60 şüpheli yakalanmış olup ayrıca, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2022 yılında 406 şüpheli, 2023 yılında ise 414 şüpheli şahsa işlem yapılmıştır. Narkotik suçlarla mücadelede ise ekiplerimiz yine özveriyle çalışmış olup, 2022 ve 2023 yıllarında gerçekleşen olayları aydınlatma oranımız yüzde 100 olmuştur. Bu operasyonlarda toplamda 75 kişi de tutuklanmıştır. Yine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerimizi çeşitli etkinliklerle 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın yanında olmuştur. Ben beraber görev yaptığım ve yapmaktan gurur duyduğum ekip arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum. Erzincan halkına da polise verdiği değerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bilgilendirmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emniyet Müdürü Kurt katılımlarından dolayı kentte görev yapan basın mensuplarına teşekkür etti. - ERZİNCAN