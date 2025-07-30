Erzincan-Erzurum Kara Yolunda Tanker Devrildi, Trafik 3 Saat Kapalı Kaldı

Erzincan-Erzurum Kara Yolunda Tanker Devrildi, Trafik 3 Saat Kapalı Kaldı
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Erzincan-Erzurum kara yolunun Sansa Deresi mevkiinde bir tanker devrildi. Kazanın ardından yol trafiğe kapandı ve 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. AFAD ekipleri, tırdan kimyasal gaz sızmadığını tespit etti.

Erzincan- Erzurum kara yolunun Sansa Deresi mevkiinde bir tanker devrildi. Meydana gelen kaza nedeniyle yol yaklaşık 3 saat boyunca araç trafiğine kapandı.

Kimyasal gaz yüklü tırın devrilmesinin ardından bölgeye ekipler yönlendirildi. Devrilen tırın yoldan kaldırılması için çalışma yürütüldü. Erzincan-Erzurum kara yolu yaklaşık 3 saat araç trafiğine kapatıldı. Yolda 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, yaptıkları kontrolde, tırdan herhangi bir kimyasal gazın sızmadığını tespit etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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