Erzincan'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Çocuk Defnedildi

Erzincan'da Uşak'tan kızlarının üniversiteye yerleşme işlemleri için yola çıkan aileyi taşıyan hafif ticari aracın, emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet Enes Ceylan son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 26 Eylül günü Erzincan - Sivas kara yolu Refahiye ilçesi Kova köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Uşak'ta yaşayan Ramazan Ceylan (44), üniversiteyi kazanan kızının yerleştirme işlemlerini yapmak için ailesiyle birlikte 45 ALS 068 plakalı hafif ticari aracıyla yola çıktı. Seyir halindeki araç, Kova köyü civarına geldiğinde arıza yapması sonucu emniyet şeridinde duran Y.T. yönetimindeki 47 PU 521 plakalı tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Hafif ticari ticari aracın hurdaya döndüğü çarpışma sonucunda sürücü Ramazan Ceylan (44) ile kızı Huri Elif Ceylan (17) olay yerinde, eşi Melike Ceylan ise (39) kaldırıldığı Refahiye Devlet Hastanesinde hayatlarını kaybetti. Ağır yaralanan Semiha Ceylan (14) ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ahmet Enes Ceylan (11) ise Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi kaldırıldı. Ahmet Enes Ceylan tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybederken, Semiha Ceylan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Ahmet Enes Ceylan için bugün öğle namazına müteakip merkeze bağlı Yücetepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sivaslı ilçesine bağlı Akarca köyünde sevenleri tarafından aynı kazada hayatını kaybeden ailesinin yanına gözyaşlarıyla defnedildi. Cenaze namazına Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, aile yakınları ve sevenleri katıldı.

Öte yandan Ahmet Enes Ceylan'ın babası, annesi ve ablası ise 27 Eylül Cuma günü Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Akarca köyünde kılınan cenaze namazlarının ardından sevenleri tarafından gözyaşlarıyla defnedilmişti. - UŞAK