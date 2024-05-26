Erzincan'da kaybolan çocuk AFAD ve jandarma tarafından bulundu

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kırsal alanda kaybolan çocuk AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, Refahiye'nin Ekecik köyünde hayvan otlatmaya giden 11 yaşındaki Birol Efe İkinci'den uzun müddet haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine kayıp çocuğun bulunması için Erzincan'dan AFAD ekibi de bölgeye sevk edildi. Yapılan drone destekli arama çalışmaları sonucu kırsalda kaybolan çocuğa ulaşıldı.

Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi. - ERZİNCAN