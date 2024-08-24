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Erzincan'da katliam gibi kaza: 1'i bebek 4 ölü, 2 yaralı

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Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaza mahalli savaş alanına dönerken yaralılardan birinin kopan bacağı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Erzincan- Sivas kara yolunda tır ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 1'i bebek toplam 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişide ağır yaralandı. Kopan bacağı hastaneye yetiştirmek için sağlık ekipleri zamanla yarıştı. Kaza mahalli adeta savaş alanına döndü.

Kaza, bugün saat 14. 45 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan polis ve ailesini Ankara'ya götürmek için yola çıkan ticari araç ile yoldan çıkarak karşı şeride geçtiği tahmin edilen eşya yüklü tır çarpıştı.

Erzincan'da katliam gibi kaza: 1'i bebek 4 ölü, 2 yaralı

1'İ BEBEK 4 KİŞİ CAN VERDİ

Kazada ticari taksi tamamen hurda yığınına dönerken araçta bulunan sürücü polis ailesi ve bebekleri olmak üzere toplam 4 kişi hayatını kaybetti, tır sürücüsüyle birlikte toplam 2 kişi ağır yaralı olarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Erzincan'da katliam gibi kaza: 1'i bebek 4 ölü, 2 yaralı

KOPAN BACAĞI HASTANEYE YETİŞTİRMEK İÇİN ZAMANLA YARIŞTILAR

Kaza mahallinde yaralı ile kopan bacağı sağlık ekipleri tarafından adeta zamanla yarışılarak hastaneye ulaştırıldı. Hastaneye kaldırılan 2 yaralının da hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ticari taksinin içerisinden AFAD ekiplerince çıkarılan cesetler hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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