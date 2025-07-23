Erzincan'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 24 Afgan ve 2 Organizör Yakalandı

Erzincan'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 24 Afgan ve 2 Organizör Yakalandı
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Erzincan-Erzurum kara yolu üzerindeki Akyazı polis kontrol noktasında gerçekleştirilen operasyonda, 24 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Emniyet ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde operasyon başarıyla tamamlandı.

Erzincan- Erzurum kara yolu Akyazı polis kontrol noktasında 24 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Keşif yaptıkları halde Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünü geçemeyen kaçak göçmenler ve organizatörler yakalanarak, gözaltına alındı.

Erzincan'da kaçak göçmen geçişlerine yönelik yapılan denetimlerde, Erzincan-Erzurum kara yolu üzerindeki Akyazı polis kontrol noktasında durdurulan bir araçta 24 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ile birlikte 2 organizatör yakalandı. Erzincan Emniyeti, yaptığı başarılı operasyonla dikkat çekerken, organizatörlerden birinin gözcü olduğu ve keşif yaptığı polis ekiplerince belirlendi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak geçiş organizasyonlarına karşı yürüttükleri titiz çalışmalar kapsamında güvenlik kameralarını dikkatle inceledi. Yapılan analizlerde, yakalanan araçtan önce bölgede keşif yapan başka bir aracın geçtiği tespit edildi. Organizatörlerden birinin 'gözcü' rolünü üstlendiği anlaşılırken, bu detayın emniyet ekiplerinin gözünden kaçmaması operasyonun başarısını daha da artırdı.

Operasyonda yakalanan 24 kaçak göçmen Erzincan İl Göç İdaresine teslim edildi, organizatör konumundaki 2 kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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