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Erzincan'da Kaçak Göçmen Operasyonu, 17 Kaçak Göçmen ve 4 Şüpheli Yakalandı

Erzincan'da Kaçak Göçmen Operasyonu, 17 Kaçak Göçmen ve 4 Şüpheli Yakalandı
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yasadışı yollarla yurda giriş yapan 17 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ile onlara aracılık eden 4 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili gerekli işlemler başlatıldı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde tırın dorse kısmında yapılan aramada yurda yasadışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 17 kaçak göçmen ile onlara aracılık yapan 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, öncü ve artçı olarak seyrettiği tespit edilen araçlardan 76 plakalı araç Refahiye ilçesi uygulama noktasında, artçı olan 25 plaka sayılı araç ise Refahiye ilçesi yakınlarında atıl vaziyette bulunan ve kullanılmayan benzinlik içerisinde durduruldu.

25 plaka sayılı tırda yapılan kontrollerde dorse içerisinde yurda yasadışı yollardan giren 17 yabancı uyruklu şahıs olduğu görüldü. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, haklarında gerekli işlemler yapılmak üzere Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

76 plakalı araçta bulunan M.D., F.D. ve M.D. isimli şahıslar ile 25 plakalı tırın sürücüsü A.A., "Göçmen Kaçakçılığı" yapmak suçundan şüpheli olarak ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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