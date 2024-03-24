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Ermenistan'ın başkenti Erivan'da karakola el bombalı saldırı

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Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yer alan Nor-Nork bölgesindeki bir polis karakoluna 3 kişi tarafından el bombalı saldırı düzenlendi.

SON SALDIRGANI İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Saldırganlardan 2'si ellerindeki el bombalarının patlaması sonucu yaralanırken, polis karakolunun dışında bulunan ve elinde el bombası bulunan son saldırganı ise ikna çabaları sürüyor.

Erivan'da Karakola El Bombalı Saldırı

Rus basınında yer alan haberlerde, saldırının günün erken saatlerinde yaklaşık 50 üyesi gözaltına alınan Muharip Kardeşler Örgütü tarafından yapıldığı iddia edilirken, örgüt daha sonra saldırıyı düzenlediğini reddetti.

Erivan'da Karakola El Bombalı Saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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