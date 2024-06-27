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Ergene İlçe Jandarma Komutanı görev değişikliği

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Ergene İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Muhammed Süleyman Rüzgar'ın Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanı olarak görevlendirilmesinin ardından bu göreve Jandarma Üsteğmen Murat Duran getirildi.

Ergene İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Muhammed Süleyman Rüzgar'ın Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanı olarak görevlendirilmesinin ardından bu göreve Jandarma Üsteğmen Murat Duran getirildi.

Ergene Kaymakamı Kadir Duman ilçedeki görevinin ardından Çerkezköy'e görevlendirilen Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Süleyman Rüzgar'ı makamında kabul ederek bir süre görüştü. Kaymakam Duman görev süresi içinde verdiği hizmetlerden dolayı Jandarma Üsteğmen Muhammed Süleyman Rüzgar'a teşekkür ederek Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı görevinde başarılar diledi.

Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Üsteğmen Murat Duran ile de makamında bir süre görüşen Ergene Kaymakamı Kadir Duman, jandarma bölgesinde asayiş ve güvenlik hususları ile ilgili Duran'la bir süre istişare ettikten sonra hayırlı olsun dileklerini ileterek, görevinde başarılar diledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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